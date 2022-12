Roma, la cura del gol

(...) Josè Mourinho, in vista del nuovo anno, deve pensare a qualcosa per risolvere il problema gol della Roma. A salvarsi è stato Paulo Dybala con 5 gol ma poi la classifica marcatori si sgrana in questo modo: Abraham tre, Zaniolo uno, El Shaarawy uno, Belotti e Shomurodovo zero. (..) Nelle ultime settimane sul banco degli imputati ci è finito Abraham. Però, dalle colonne di Four Four Two, il centravanti inglese ha trovato un eccellente avvocato giallorosso difensore in Lorenzo Pellegrini, che sempre più incarna lo spirito di capito della Roma. E così non sorprende che sul suo compagno di squadra si esprima in questo modo: “Tammy è un grande, molto amichevole, è stato molto coraggioso a trasferirsi in Italia – spiega -. Alla sua età, non avendo sempre giocato nel Chelsea, ma comunque facendo bene e vincendo una Champions League, ha accettato una nuova sfida come la Roma. Può fare molto di più." (...) Tre le peggiori delusioni anche Belotti, l'ex attaccante del Torino doveva essere un pungolo per Abraham e a volte anche suo partner di attacco. In realtà ha avuto poca fortuna in entrambi i ruoli. (...) Per raggungere il rinnovo il Gallo non solo deve raggiungere almeno 21 presenze ma anche una quota consistente di gol e minuti. (...)

(gasport)