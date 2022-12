Roma, in Portogallo anche Wijnaldum

LEGGO (F. BALZANI) - Oggi la Roma parte per il ritiro in Portogallo. E ieri sono arrivate le parole di Josè Mourinho. «Solo Dybala rimarrà fuori, sapevamo che questo poteva succedere. In Algarve ci saranno anche gli infortunati che non sono in condizioni di giocare all'inizio del campionato. Dobbiamo lavorare molto molto forte», ha aggiunto lo Special One che oggi porterà in Algarve anche Wijnaldum. Ci saranno anche Rui Patricio e Zalewski. Dubbi su Karsdorp, destinato comunque a partire. La squadra si allenerà stamattina a Trigoria poi nel pomeriggio tutti in Algarve dove giocherà tre amichevoli: contro Cadice (il 16 alle 20), Casa Pia (19 alle 20) e Waalwijk (22 alle 16). «Nessuno ha vissuto una pausa come questa. Con il club abbiamo cercato di interpretarla in modo più professionale possibile», ha concluso Mou. Mercato: Bove vuole restare, fumata grigia col Lecce. Shomurodov piace alla Samp.