Roma, imperativo Smalling. Il club in pressing: “Chris, rinnova”

Chris Smalling, in queste settimane, sta sentendo forte la fiducia della società ma, soprattutto, quella dei compagni. Che non vogliono perdere il loro leader difensivo. L’inglese non ha ancora preso una decisione, dopo il Giappone ha salutato tutti, ha staccato dai social, come sua moglie, e se ne è andato in vacanza al mare. (...) Mourinho, dopo Mkhitaryan, non vuole perdere anche lui. La Roma gli ha proposto di rinnovare fino al 2025 andando, per certi versi, anche contro alcune politiche aziendali. (...) Chris è un ragazzo intelligente e riconoscente: sa che la Roma lo ha preso quando a Manchester giocava poco e veniva considerato finito, sa che lo ha aspettato quando sembrava che i muscoli di cristallo gli impedissero di giocare con continuità e sa quanto tutti gli siano stati vicini in alcuni delicati momenti personali (la rapina in casa e non solo). Per questo considerava e considera quella giallorossa come la prima opzione per la fine della sua carriera. (...) Al tempo stesso è lusingato dalle offerte, o per meglio dire, dai sondaggi che sono stati fatti. (...) Per questo riflette, con il massimo rispetto, e con la consapevolezza che tutti a Trigoria vogliono la sua firma. I compagni, in particolare, sembrano poco disposti a voler perdere un altro senatore.

(corsport)