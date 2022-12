Roma Femminile: avanti con Spugna

Con i verdetti del campo, i record e le tante soddisfazioni degli ultimi mesi nella Roma non c'erano dubbi sul ritenere il tecnico Spugna uno dei maggiori fautori della crescita della squadra e il fatto che il suo contratto fosse in scadenza nel giugno 2023 era una questione che sarebbe stata affrontata con estrema tranquillità e a tempo debito: ora è stato fatto, ieri e stato ufficializzato il rinnovo dell'allenatore per un'altra stagione, fino al 30 giugno del 2024.

«Questo rinnovo rappresenta una cosa importante - ha dichiarato Spugna ai microfoni del club- perché è sinonimo di continuità e fiducia da parte del club. Sicuramente fa parte del percorso di crescita che è molto ambizioso. Ho uno splendido rapporto con la città, ti offre tantissimo e non ti annoia mai, va tutto d'accordo con il mio carattere e penso possa diventare la "mia" città. Poi ci sono i nostri tifosi che sono straordinari, meritano tante soddisfazioni e vogliamo dargliele». Nel tempo, ha fatto capire bene alla squadra la sua idea di calcio: «Dobbiamo cercare di dominare le gare nella metà campo avversaria, che è anche quello che serve per giocare a un livello europeo. In Champions abbiamo vissuto delle emozioni incredibili e non è mai mancato il coraggio, un'altra componente che secondo me è fondamentale».

Il prossimo rinnovo a essere firmato, o almeno questa è la volontà delle parti in causa, è quello di capitan Elisa Bartoli, che è in scadenza a giugno 2023. Va infine verso la permanenza anche l'austriaca Wenninger, con la società che lavora per tenerla dopo il termine del prestito dal Bayern Monaco a giugno.

(Il Romanista)