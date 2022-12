Roma e Lazio il 4 gennaio in contemporanea dopo 4 mesi

Tra 8 giorni torna il campionato: la Roma (in casa contro il Bologna) e la Lazio (a Lecce) giocheranno alle 16.30 del 4 gennaio, due partite in contemporanea come alle squadre romane non capitava addirittura dal 27 ottobre 2021. [...] 1,698 la media punti di Mourinho in serie A con la Roma: ne ha conquistati 90 in 53 partite, con 26 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Con il tris negativo delle ultime 3 giornate (il ko nel derby, i pareggi contro Sassuolo e Torino) è uscito dalla top 10 all time giallorossa. 12 i pali o traverse presi dalla Roma, nettamente prima in questa sfortunata classifica: al 2° posto ci sono Inter, Napoli e Verona a quota 8. 17 i punti conquistati dalla Roma in trasferta; ha fatto meglio, con 19, solo la capolista Napoli. Ma in casa i giallorossi ne hanno ottenuti appena 10; hanno fatto peggio solo 4 squadre. [...]

(corsera)