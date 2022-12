Ritiro in Portogallo: con Mourinho c’è Karsdorp. Torna anche Wijnaldum

Le carte d’imbarco sono pronte, oggi pomeriggio José Mourinho volerà in Portogallo con Karsdorp e Wijnaldum a bordo, con l’intento di preparare al meglio la ripresa della stagione fissata per il 4 gennaio. (...) Lo Special One, che ha parlato ai microfoni del club, si è definito soddisfatto del lavoro svolto e di come ha ritrovato la squadra nei primi giorni di allenamento a Trigoria: “Sono molto contento della risposta che ho avuto. Ho trovato gente che voleva lavorare e che è arrivata motivata e concentrata. Non è mai facile tornare ad allenarsi subito con l’intensità che vogliamo“. I giallorossi affronteranno Cadice, Casa Pia e Waalwijk in questo mini soggiorno che li vedrà protagonisti in Algarve dal 15 al 22 dicembre. La squadra a disposizione di Mou sarà quasi al completo, tranne Dybala, Solbakken e Belotti. (...)

(La Repubblica)