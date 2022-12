Rebus Zaniolo: prove di rinnovo e destino incerto

Dopo un silenzio di tre mesi sul fronte Nicolò Zaniolo, la Roma comincerà a lavorare sul rinnovo del contratto. Tiago Pinto ha avuto il via libera dai Friedkin a trattare il prolungamento con adeguamento e la prossima settimana incontrerà il procuratore di Nicolò Claudio Vigorelli. Il meeting ci sarà prima della partenza per il Portogallo prevista per il 15 dicembre, o al massimo al ritorno dal ritiro. Entro gennaio Zaniolo vuole capire se la Roma ha intenzione di puntare su di lui negli anni a venire, o se invece vorrà venderlo ricavando una preziosa plusvalenza. Nicolò chiede almeno 4 milioni più bonus, la Roma è ferma a 3,5 tutto compreso. Con l’avvicinarsi della scadenza contrattuale (giugno 2024), il calciatore avrà il coltello dalla parte del manico per trattare. Al momento la possibilità di perderlo a parametro zero non è contemplata, ma Zaniolo potrebbe raggiungere la convinzione che lontano dalla Capitale riesca a dare qualcosa in più.

La sensazione è che si sia messo in vetrina. Mentre tutti i suoi compagni sono in giro per il mondo in vacanza, Nicolò è a La Spezia ad allenarsi. Si concederà al massimo tre giorni di pausa e poi si rimetterà sotto in vista del ritiro in Portogallo. Altro dettaglio da non sottovalutare è il ritorno in Nazionale. È stato entusiasta di essersi potuto misurare con un ambiente diverso da quello di Trigoria. Ha capito che per spiccare il volo c’è bisogno di cambiare registro (e aria?). La seconda parte della stagione sarà il suo trampolino di lancio per il futuro, sia se vorrà restare a Roma sia se spingerà per andare in un’altra piazza.

(Il Messaggero)