Quello che Mou pensa sul mercato di gennaio

Ciò che José Mourinho pensa alla fine delle vacanze mondiali è esattamente ciò che pensava all’inizio delle vacanze mondiali. E cioè, semplificando, che la Roma ha bisogno di altri giocatori (bravi) per migliorare il proprio rendimento. [...] La Roma così com’è, a suo dire, non è attrezzata per competere per le posizioni più belle della classifica. [...]

C’è necessità assoluta, ad esempio, di un altro difensore centrale, possibilmente mancino. [...] Serve un esterno destro che possa rendere meglio di Karsdorp, poi. C’è bisogno anche di qualcosa in mezzo al campo, pur avendo fiducia nel recupero di Wijnaldum. Resta da verificare, però, se la società avrà la voglia o la possibilità di accontentarlo. [...]

(Corsera - M. Ferretti)