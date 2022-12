Proposta Roma: Kumbulla da Juric, Lukic da Mou

Tra i profili seguiti dalla Roma c'è quello di Sasa Lukic, il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La Roma ha Kumbulla, che ha costi assimilabili a quelli che servono per portare Lukic in giallorosso, ed è stato proposto uno scambio di cartellini tra i due. La proposta dei giallorossi è in linea con le possibilità di entrate ed uscite di entrambe le squadre. Cairo e Vagnati però vorrebbero prendere Kumbulla in prestito con diritto cedendo Lukic per denaro e a smuovere la trattattativa non potrà essere Shomurodov, perchè la Roma vorrebbe monetizzare subito su di lui o al massimo cedere in prestito con obbligo.

(tuttosport)