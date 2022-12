Primavera, test con il Rapid Vienna

Dopo il test in Spagna contro il Real Madrid di dieci giorni fa, la Roma Primavera ospita oggi alle 13 i pari età del Rapid Vienna. Il campionato, infatti, è fermo per il Mondiale in Qatar e ripartirà a gennaio. Faticanti e compagni hanno chiuso la prima parte di stagione al primo posto in classifica (+5 punti sulla Juventus). Detengono anche con il secondo miglior attacco, sorretto dai gol dei fuoriquota Satriano e Cassano, capocannonieri con 9 gol a testa. Mourinho, poi, guarda sempre con attenzione la crescita dei ragazzi. Ultimamente ha pescato dalla cantera Missori, Keramitsis e Cherubini, convocati per la recente tournée in Giappone.

È un sabato importantissimo per l'Under 18 di Tugberk Tanrivermis. La sua Roma è seconda in classifica e sfida la Fiorentina prima della classe in trasferta. Il gap è di tre punti (22 contro 19). Mancherà Cichella in mediana per squalifica, probabilmente non ci sarà neanche Ivkovic. I fari comunque sono accesi sul reparto avanzato, dove Bolzan, Misitano e Joao Costa rappresentano delle certezze per il presente e per il futuro.

