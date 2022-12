Pressing su Mourinho, il Portogallo lo vuole ct. Roma: no al doppio incarico

Il 26 dicembre, subito dopo Natale, José Mourinho dove sarà? Ieri erano in tanti a chiederselo in quel di Albufeira, in Algarve, dove la Roma ha chiuso il suo ritiro portoghese. Secondo alcuni media lusitani, infatti, quel giorno l’allenatore della Roma avrebbe in programma un incontro con Fernando Gomes, il presidente della Fpf (Federação Portoguesa de Futebol), per discutere del suo futuro alla guida della nazionale portoghese al posto di Fernando Santos. (...) Il 26, però, subito dopo l’ora di pranzo c’è anche la ripresa degli allenamenti a Trigoria, gli incastri sembrano quantomeno complicati. (...) Può essere anche che un contatto con la federazione lo possa avere oggi, o magari subito dopo Natale. Del resto, Setubal è alle porte di Lisbona, le distanze sono minime. Di certo c’è che il tecnico della Roma in questi giorni portoghesi non ha mai voluto smentire questo forte interesse della federazione nei suoi confronti. (...) Il suo ritiro ad Albufeira è stato un ritiro di silenzi, in campo e fuori. Come quelli di chi magari sta riflettendo sul suo futuro o ha mille pensieri che gli frullano per la testa.Anche ieri, durante la partita, Mou si è alzato per la prima volta dalla panchina solo al 12’ della ripresa. (...) Di certo c’è che Mourinho ha un contratto che lo lega ai Friedkin fino al 2024, senza clausole di rescissorie e con un ingaggio di quasi otto milioni di euro a stagione. L’ipotesi del doppio incarico non è neanche presa in considerazione dalla Roma, visto che potenzialmente i giallorossi nei prossimi sei mesi potrebbero giocare anche una partita ogni tre giorni. (...) Mou sta riflettendo su tante cose fuori e dentro Trigoria. Insomma, per continuare ad essere l’allenatore della Roma vorrebbe che alcune situazioni cambiassero e che la società sia in grado di fare uno sforzo in più sul mercato. (...)

(gasport)