Pressing Portogallo: Mou per ora dice no

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Non ci andrà. Perlomeno non adesso. José Mourinho resiste alla corte serrata del Portogallo, che lo vorrebbe subito sulla panchina della nazionale per aprire il ciclo post-Ronaldo. Il tecnico romanista è rimasto in patria per le feste di Natale ma sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti a Trigoria il 26. Cosa che peraltro non è mai stata in dubbio. L’offerta del Portogallo è reale, la federazione avrebbe accettato anche l’ipotesi del doppio incarico ma su questo la Roma ha posto il veto assoluto e lo stesso Mourinho non è intenzionato a mollare adesso il club giallorosso, nemmeno dividendosi tra le due panchine. In Algarve l’allenatore si è riunito con l’agente Jorge Mendes e il suo vice Valdir Cardoso per riflettere insieme sul da farsi, lasciando che l’eco mediatico sull’offerta si propagasse. Perché a Mourinho fa gioco in ogni caso che si sappia quanto gli altri lo desiderano. Non si sa ancora quando parlerà pubblicamente, ieri si è limitato a un post di auguri natalizi su Instagram, essendo squalificato per le prime due partite di campionato del 2023 il silenzio potrebbe essere ancora lungo. Ma intanto il messaggio al Portogallo è arrivato: non è ancora il momento di riunirsi. Questo però non significa che Mourinho resterà alla Roma fino al termine del suo contratto nel 2024. Detto che un eventuale andamento negativo alla ripresa potrebbe accelerare i processi - l’umore di Mou è legato ai risultati con un’intensità superiore al comune - in vista della prossima stagione l’allenatore vuole capire quali margini ci sono per rafforzare la squadra. Convinto che il Fair Play Finanziario della Uefa penalizzi in maniera esagerata la Roma, Mourinho ha capito che le sue continue richieste sul mercato (compreso quello di riparazione che sta per aprirsi e prevede al momento solo l’arrivo di Solbakken) si scontrano con dei paletti insuperabili da Friedkin. E allora è il caso di riflettere insieme alla società, perché l’allenatore non si sentirebbe a suo agio senza la possibilità di competere per vincere. Insomma a orientare il futuro saranno come sempre i risultati. Un piazzamento in Champions o un altro trofeo portato a casa quest’anno ridarebbero entusiasmo al portoghese, la permanenza nell’attuale limbo lo spingerebbe invece a guardarsi attorno e a scegliersi una nuova avventura più avvincente. Intanto, dopo aver rimesso minuti nelle gambe dei giocatori in Algarve e provato il 4-2-3-1, a Santo Stefano inizierà a preparare la gara col Bologna del 4 gennaio. Per il 30 alle 11.30 è stato fissato un test a Trigoria con la Viterbese (Serie C), subito prima o appena dopo tornerà Dybala dall’Argentina: la data del suo rientro non è stata ancora fissata, ma la società si fida ciecamente del ragazzo e lo aspetta attorno a Capodanno. Dal 1°gennaio si allenerà con i nuovi compagni anche Solbakken, mentre per rivedere Wijnaldum stabilmente in gruppo bisognerà aspettare almeno metà gennaio. Tanti piccoli tasselli che possono aiutare Mourinho a ritrovare stimoli e quel sorriso che in Giappone non si è visto mai e in Algarve troppo poco.