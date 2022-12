Preoccupazione Roma: il ritiro diventa un bunker

Il ritiro in Portogallo per preparare la ripresa della stagione non è cominciato nel migliore dei modi. La Roma ha perso la prima partita in Algarve contro il Cadice per 3-0, confermando tutti i limiti che l’avevano condizionata nella prima parte della stagione. [...] Testa bassa e lavorare, nonostante nell’aria si respiri la tensione di risultati che non sono all’altezza delle aspettative. Per Mourinho e per i Friedkin. [...] Pinto, che è in Portogallo, deve gestire le esigenze di Mourinho, che spesso prova sensazioni di frustrazione per un organico che non gli consente di lottare per il vertice. A gennaio non potrà avere rinforzi, la squadra ha limiti che non è facile correggere e che probabilmente non riuscirà a migliorare neppure Solbakken, l’unico rinforzo sicuro, che solo con l’anno nuovo potrà cominciare ad allenarsi con i nuovi compagni. [...] Mourinho vuole massimo impegno per evitare una seconda figuraccia contro i portoghesi del Casa Pia, vuole anche vedere subito progressi nella condizione atletica, tattica e mentale.

(corsport)