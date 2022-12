Playoff col Salisburgo, già venduti 60mila biglietti

Jean Paul Touadi, difensore dell’Under 18 della Roma, sarà protagonista della prima puntata di «Offside Racism», in onda venerdì prossimo su Rai Gulp e RaiPlay, trasmissione dedicata al calcio giovanile, realizzata con il patrocinio della Lega serie A. Touadi, nato in Italia da genitori di origini congolesi, racconterà degli episodi di razzismo con cui si è dovuto confrontare in questi anni. Al termine del racconto gli sarà consegnata la maglia «Keep racism out» da Chris Smalling. Capitolo biglietti: quasi 60 mila già venduti per il match di playoff di Europa League col Salisburgo. Si va verso il tutto esaurito anche per la gara col Bologna. In vendita da ieri anche i 4.300 disponibili per il settore ospiti del Meazza per il match contro il Milan.

(Corsera)