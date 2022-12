Pjanic: "Ho sempre ammirato Spalletti, mi è dispiaciuto lavorare con lui solo per 6 mesi. Ho un ottimo ricordo di Luis Enrique"

GASPORT - In una lunga intervista al quotidiano sportivo, in cui parla della situazione in casa Juventus, Miralem Pjanic ha dedicato anche un pensiero a Spalletti e Luis Enrique ai tempi della Roma. Uno stralcio delle dichiarazioni dell'ex centrocampista giallorosso e bianconero, ora allo Sharjah:

Lei è stato allenato anche da Spalletti a Roma... Se lo sarebbe aspettato un Napoli così?

«Ho sempre ammirato Spalletti, mi è spiaciuto lavorare con lui soltanto per sei mesi. Mi sono divertito moltissimo con Luciano. È un allenatore che fa stare benissimo la squadra sul campo, corta e con un ottimo palleggio. È competente e ha uno staff di primo livello. Al Napoli ha fatto una prima parte di stagione straordinaria. Negli ultimi anni il club di De Laurentiis è stato spesso il principale rivale della Juve. Non mi sorprende il Napoli, il primo posto è meritato». [...] La Juventus cerca un terzino destro per gennaio: chi è il suo preferito tra Karsdorp (Roma), Maehle (Atalanta), Odriozola (Real Madrid), Meunier (Borussia Dortmund), Holm (Spezia), Fresneda (Valladolid)...

«Non tocca a me scegliere, mi fido dei dirigenti bianconeri....». [...] Chi vince il Mondiale?

«Mi piace molto la Spagna di Luis Enrique, una nazionale bella da vedere e abile tatticamente. Luis Enrique è stato mio allenatore ai tempi della Roma, conservo un ottimo ricordo di lui. Il Brasile è favorito, ma occhio anche all’Argentina di Messi».