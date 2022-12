Pinto punta a est

Tiago Pinto potrebbe presto avere di nuovo a che fare con il Giappone dopo la settimana di tournée. Sul taccuino del gm sono segnati diversi nomi in rosso. Uno di questi gioca in J2 League, si tratta di Riku Handa, difensore e terzino destro del Montedio. Può giocare in più ruoli e il 31 gennaio si libererà a zero: sulle sue tracce ci sono squadre europee e giapponesi (Gamba Osaka e Vissel Kobe). Potrebbe essere un investimento a costo zero per il futuro. Ci sono stati contatti tra le parti, molto dipenderà dalla volontà del club di Trigoria di approfondire il discorso.

L'altro nome è Daichi Kamada dell'Eintracht Francoforte. Trequartista dalle spiccate doti offensive, contratto in scadenza nel 2023. Sembra intenzionato a cambiare aria e interessa a molti club, dal Benfica all'Everton, e soprattutto a Mourinho. Pinto potrebbe prendere 67 gol e 33 assist senza spendere un euro di cartellino. C'è un terzo nome, sempre giapponese: Hiroki Ito, classe 1999, 188 cm, piede mancino e 15 presenze stagionali con la maglia dello Stoccarda. Non sarebbe un colpo a costo zero, ma potrebbe rappresentare una buona occasione per un'operazione sostenibile e di qualità.

(Il Romanista)