Pinto insiste per Frattesi: ci riprova a gennaio

È un chiodo fisso. Almeno per Tiago Pinto. Che da un anno o giù di lì ha in testa l'idea di riportare Davide Frattesi alla Roma. Ci riproverà nel prossimo mercato di gennaio pur nella consapevolezza che tutto sarà meno che semplice, visto che sul ragazzo è aumentata pure la concorrenza (soprattutto il Napoli). Non dovesse riuscirci potete scommettere però che nella prossima finestra estiva di mercato, tornerà all'assalto. Magari, gettando le basi del ritorno già in queste settimane.

Come? Sfruttando due briscole che possono garantire di vincere la mano: 1) la volontà del giocatore; 2) usando la pedina Edoardo Bove, che oltre a Lecce e Salernitana, piace pure alla squadra emiliana. Quest'ultimo può essere l'elemento chiave per poter sbloccare già a gennaio l'affare. Perché la valutazione di Edoardo può garantire una parte del cash che il Sassuolo vuole per il cartellino di Frattesi, cash che in Emilia continuano a quantificare in una trentina di milioni. Pure fossero trenta i milioni, sottraendo i nove milioni del trenta per cento si arriverebbe a ventuno, dai quali poi sottrarre il valore di Bove, cosa che ridurrebbe tutto il cucuzzaro a dodici-tredici milioni, ovvero i soldi che più o meno Pinto aveva messo sul piatto per l'acquisto di Frattesi. Non sarà semplice chiudere già a gennaio, ma se Bove dovesse trasferirsi adesso proprio al Sassuolo, l'indicazione di un Davide di nuovo vestito di Roma sarebbe da immaginare quasi come una certezza.

Cambiamo argomento. Ovvero il futuro di Nicolò Zaniolo. Vigorelli e Zaniolo sono pronti ad affrontare l'argomento rinnovo contrattuale quando avrebbe voluto la Roma. Verso la fine di questa stagione, quando tutti avranno le idee più chiare, da Mourinho ai Friedkin, da Pinto a Vigorelli. Certo il rischio di avvicinarsi alla scadenza e quello del possibile inserimento di qualche altro club c'è (in particolare il Milan e, pare, negli ultimi giorni anche l'Arsenal), così come pure degli ottimi rapporti tra le parti, come certificato anche dal recentissimo trasferimento agli sloveni del Mura di Tripi, ragazzo assistito pure lui da Vigorelli. Infine un aggiornamento su Shomurodov: la Cremonese insiste, ma l'uzbeko al momento continua a dire che preferisce il Toro.

