Pinto convince José: Karsdorp in Algarve

«Andremo in Algarve con praticamente tutti i giocatori, anche se alcuni non sono in condizione di giocare». Lo ha detto José Mourinho alla vigilia della partenza per il Portogallo. (...) E se le parole hanno peso, la volontà di Pinto ha dunque superato quella del tecnico che avrebbe voluto lasciare Karsdorp a Trigoria. (...) Se non ci saranno ulteriori sorprese, passa quindi la linea societaria, intenta a non deprezzare ulteriormente il terzino. Un po’quello che era accaduto già in Giappone:«Il club ha decisodi andarci,ovviamente con il mio consenso, non per questioni calcistiche, ma per motivi commerciali» (...)

(Il Messaggero)