Pinto cerca 30 milioni. In uscita ce ne sono 7

Vendere per comprare. [...] Il primo a saperlo è Tiago Pinto. Che, in questa fase, sta cercando di monetizzare per poi cercare di dare a Mou quello che vorrebbe. Sono soprattutto sette, tra presenti in rosa e prestiti, giocatori che potrebbero salutare: Karsdorp, Shomurodov, Bove, Kluivert, Reynolds, Villar e Carles Perez. L'obiettivo ottimale del ds è quello di incassare una trentina di milioni (oltre a sgravarsi di ingaggi presenti e futuri). [...] Kluivert è quello che ha maggiori possibilità di salutare, Gattuso lo vuole tenere. Karsdorp partirebbe per 10 milioni. L'arrivo di Solbakken ha ristretto le possibilità di vedere Shomurodov in campo, pinto vorrebbe trattare anche la sua cessione intorno ai 10 milioni. Reynolds è richiesto negli Stati Uniti, considerati i rapporti tra i Friedkin e il Dallas è probabile che l'affare si chiuda. Bove ha già deciso di andare via, ha già dato il suo sì al Lecce, ma la Roma preferirebbe darlo al Sassuolo, magari per Frattesi. Per quanto riguarda Villar e Perez sono inesistenti le possibilirà di guadagnare qualcosa dalle loro cessioni.

(Il Romanista)