Pellegrini-Smalling allarme rientrato. Domani c’è l’RKC

Allarme rientrato, nessun pericolo per Pellegrini e Smalling. I colpi presi contro il Casa Pia restano tali, non c’è da allarmarsi. Per il capitano una forte contusione alla tibia sinistra, per il difensore una distorsione alla caviglia, sempre sinistra. (...) Entrambi ieri sono rimasti in hotel, come del resto tutti quelli che hanno giocato molti minuti con i portoghesi. La loro presenza domani contro gli olandesi del Rkc Waalwijk (fischio d’inizio alle ore 16) resta in forte dubbio, ma l’importante è che per entrambi non ci siano complicazioni (...)

(gasport)