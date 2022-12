Pellegrini, Mancini e Spinazzola: i romanisti fanno gli straordinari

C’è una Roma che non vede l’ora di tornare a lavorare. Tanta è la voglia, tra i giallorossi, di farsi trovare pronti alla ripresa, che anche in questi giorni di vacanza concessi da Mourinho c’è chi si sta allenando: è il caso di Pellegrini, Mancini e Spinazzola che si trovano a Dubai e ieri si sono dati appuntamento in una palestra in cui hanno lavorato, il tutto testimoniato da una storia postata su Instagram dal terzino, che ha saltato le ultime giornate prima della sosta per un infortunio muscolare. Mourinho ha fissato per il 12 la ripresa degli allenamenti a Trigoria: per quella data nella Capitale sarà rientrato anche Wijnaldum, che in Olanda continua ad allenarsi individualmente. L’obiettivo è essere disponibile per il ritiro che la squadra sosterrà in Portogallo, in Algarve, dal 15 per una settimana. [...]

(corsera)