Pellegrini, brividi per l’infortunio. A segno El Shaarawy

Vittoria con brivido per la Roma, nella seconda amichevole della tournée portoghese, contro il Casa Pia. Il brivido è arrivato non per il risultato, ma per l’infortunio occorso a Pellegrini. Il numero 7, intorno alla mezzora del primo tempo, dopo un contrasto ha avvertito un problema all’altezza della tibia sinistra: il capitano ha provato a rimanere in campo dopo l’intervento dello staff medico giallorosso che ha applicato un cerotto sulla zona interessata. Ma poi, per evitare ulteriori problemi, ha chiesto il cambio, lasciando spazio a Matic. Un’uscita dal campo precauzionale, ma le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno con l’obiettivo di averlo a disposizione per il 4 gennaio contro il Bologna.

Rispetto alla gara con il Cadice, la Roma è stata più brillante dal punto di vista atletico. Mourinho ha concesso un minutaggio superiore, lasciando in campo Smalling, Ibanez, Celik, Cristante e Bove più Svilar per tutti i 90 minuti. È partito dalla panchina Abraham, entrato a partita in corso al posto di El Shaarawy, autore nel primo tempo del gol vittoria con tiro a giro di destro. Buoni segnali sono arrivati anche da Zaniolo. In attesa di Wijnaldum, Mourinho ha dato spazio a Edoardo Bove, nelle ultime ore sempre più al centro delle voci di mercato. Oltre al Lecce, infatti, sul centrocampista adesso ci sarebbe anche il Sassuolo, che lo vorrebbe come contropartita se dovesse riaprirsi, già a gennaio, la trattativa per portare in giallorosso Davide Frattesi. Sull’asse Roma-Torino, sponda Juventus, potrebbe invece decollare lo scambio tra Rick Karsdorp e Mattia De Sciglio. L’idea è quella di uno scambio di prestiti. Sicuramente felice Dybala che ieri ha messo piede, seppure per poco tempo, nella Capitale: sulla strada del ritorno in Argentina, infatti, la Seleccion ha fatto scalo a Roma. Oggi la squadra riprenderà ad allenarsi, in attesa di chiudere il ritiro portoghese con l’amichevole contro gli olandese dell’RKC Waalwijk.

