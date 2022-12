Pastore disoccupato, vola in Qatar: l'Elche lo ha scartato!

Javier Pastore, ex calciatore della Roma, ha assistito dal vivo alla partita tra Polonia e Argentina. Il fantasista si trova in Qatar in seguito alla decisione del nuovo allenatore dell'Elche, Pablo Machin, che ha deciso di scartarlo. Il "Flaco" dovrà quindi decidere nei prossimi giorni la sua nuova destinazione, che potrebbe essere l'Arabia Saudita, la Turchia o il Brasile. Inoltre ha manifestato l'interesse anche il Talleres, club che lo ha lanciato nel mondo del calcio.

