Partito l’ultimatum a Smalling: la firma sul rinnovo o una decisione rapida

[...] La Roma è pronta a mettere dei paletti ben fissi. Anzi, per alcuni versi li ha già messi, visto che la dirigenza ha già proposto un rinnovo del contratto a Smalling per altri due anni, fino al 2025, spalmando ovviamente l’ingaggio attuale, che è di 3,5 milioni più bonus (che lo portano sostanzialmente a girare intorno ai 4 annuali). Se invece Smalling volesse firmare per un solo altro anno, come previsto dalla clausola in essere nel suo contratto, la Roma è pronta a farlo anche subito, alle stesse cifre attuali. Di certo, però, non aspetterà giugno per capire cosa dover fare con il difensore inglese. E anche questo il g.m. Tiago Pinto lo ha già detto a Chris. Nel momento in cui scatterà ufficialmente la soglia del 50% di presenze ufficiali la Roma è disposta a concedere a Smalling al massimo 45-60 giorni, termine entro il quale vuole una risposta definitiva. [...]

(gasport)