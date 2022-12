Parla Vigorelli: “Rinnovo Zaniolo senza fretta alla giusta cifra”

L'operazione Zaniolo, a questo punto, non è più urgente. Naturalmente, con tutti i rischi del caso. «Abbiamo un eccellente rapporto con la Roma - dice l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli -. Siamo d'accordo che a questo punto parleremo del rinnovo più avanti, quando la dirigenza lo riterrà opportuno. Le cifre? (si parla di 4 milioni netti, ndr) Non posso farne, ma non sono difficili da ipotizzare. La Roma ha dato a Nicolò una valutazione importante l'estate scorsa (50-60 milioni, ndr): noi andremo a trattare un ingaggio sulla base di quel valore». Anche perché Zaniolo piace a molti, in Italia a Milan e Napoli in primis. «Nessun addetto ai lavori potrebbe sorprendersi per il fatto che un calciatore come Zaniolo, che ha 23 anni e un contratto in scadenza nel 2024, sia monitorato da tante società importanti». Soprattutto a 18 mesi dal termine del rapporto. «In ogni caso la dirigenza sa che noi siamo sempre pronti per sederci al tavolo a trattare. Le ripeto: con Pinto i rapporti sono eccellenti e Zaniolo sta molto bene a Roma e con i tifosi giallorossi».

(Gasport)