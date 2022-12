Olimpico ancora esaurito: è la diciottesima volta

Ancora un sold out, ancora un tutto esaurito. Quasi non fa più notizia, anche se poi dovrebbe, visto e considerato che stiamo parlando del diciottesimo consecutivo. L'Olimpico, oramai, è senza più posti a sedere quando di scena c'è la Roma. E succederà così anche alla ripresa, il 4 gennaio, quando contro il Bologna ci saranno oltre 60mila spettatori.

Il primo tutto esaurito è stato il derby casalingo della scorsa stagione, paradossalmente la partita con meno gente in questo percorso di diciotto sold out. Poi la Roma nelle altre 17 gare casalinghe ha sempre superato la soglia dei 6omila spettatori, toccando il picco di 65.303 nella presentazione ufficiale della scorsa estate. Soglia a cui sono andate molto vicine le partite contro Salernitana (64.266) e Lecce (64.018), seguite poi dalla semifinale di Conference contro il Leicester (63.940) e quella di fine stagione dello scorso anno contro il Venezia (63.243). Adesso è pronto un nuovo film, l'obiettivo è superare la soglia dei 20 sold out di fila.

(Gasport)