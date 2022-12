Ola studia la Roma, il Bodo non lo libera

Ola Solbakken non vede l'ora di iniziare la sua avventura con la Roma, ma l'appuntamento è rimandato. Nonostante l'attaccante norvegese abbia già firmato fino al 2027, non sarà a disposizione prima del 2 gennaio. Il Bodo/Glimt infatti non ha concesso il nulla osta per poter permettere al giocatore di allenarsi con il suo nuovo club prima della scadenza del contratto. La società giallorossa vuole comunque far integrare il ventiquattrenne e gli ha inviato una serie di programmi di allenamento (testi, immagini tattiche e video) da svolgere. Inoltre José Mourinho ha voluto affidargli lo studio della parte tattica della Roma per avere un'infarinatura dei movimenti che dovrà eseguire in campo.

(corsport)