Oggi test con gli olandesi del Waalwijk. Dybala atteso a Roma tra il 29 e il 30

Terza e ultima amichevole oggi ad Albufeira. La Roma affronterà la squadra olandese dell‘Rkc Waalkwijk (si gioca alle ore 16 italiane, le 15 ad Albufeira). Con questa partita si chiude il ritiro portoghese della formazione giallorossa. Smalling resterà a risposo per la distorsione alla caviglia sinistra subita contro il Casa Pia (al suo posto Kumbulla), mentre Pellegrini dovrebbe essere regolarmente in campo, visto che ieri si è allenato con il gruppo. [...] Dybala invece resterà in ferie fino al 30 dicembre, ma la Roma spera che torni il 29.

(gasport)