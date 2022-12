Odriozola mette la freccia, Gini cerca l'ok

Prove di mercato. Sondaggi, incontri, molti dei quali volti a riprendere contatti mai sopiti. E così, la visita ieri dell’agente Bozzo a Trigoria, benché sia stata etichettata dalle parti «come dimera cortesia», è servita per confrontarsi su Odriozola. L’agente, infatti, è l’intermediario italiano del laterale destro finito nel mirino di Pinto per sostituire il partente Karsdorp. (...) Lo spagnolo è ai margini del progetto tecnico del Real Madrid (mai impiegato in stagione).Ventisei anni, lo scorso anno aveva disputato un buon campionato nella Fiorentina (27 presenze e 1 gol) per poi tornare a Madrid in estate. Non è l’unico nome nell’agenda di Pinto (Bellerin e Bereszynski gli altri due) ma è di certo il più facile da prendere. Anche se va risolta la grana ingaggio che ha frenato la partenza in prestito già in estate. Rispetto a quanto accaduto con la Fiorentina, quando il Real Madrid contribuì allo stipendio di 4 milioni, pagandone circa il 60% (2,5), le merengues stavolta non hanno partecipato. Qualcosa dovrebbe cambiare a gennaio, non dimenticando che,per i paletti del fair play finanziario, lo stipendio deve combaciare con quello del calciatore partente. (...) . Aspettando novità, ce n’è una che riguarda Wijnaldum. L’olandese, infatti,sosterrà una visita di controllo il 15 dicembre a Trigoria, propedeutica ad un ulteriore step in previsione del suo ritorno in campo. (...)

(Il Messaggero)