Non solo punizioni: Mihajlovic scoprì il talento di Totti

Sinisa è uscito dal campo sconfitto dopo aver lottato. Non è nemmeno passato dagli spogliatoi. E nemmeno da casa. Se n’è andato. Con la sua dignità immacolata. [...] Era il 28 marzo del ’93, a Brescia. In quel giorno debuttò un sedicenne che la cronaca tv nemmeno calcolò. E fosti tu a dire a Boskov: “Fai esordire Totti!”. Quando arrivasti alla Lazio fu una specie di vendetta perfetta. Ti ci volle lo spazio di due allenamenti per diventare uno dei leader di quella meravigliosa macchina che vinse scudetto e Coppa delle Coppe. Magari sognavi di allenare un giorno la tua Lazio. Però non t’è mai riuscito. Il paradosso è che ad un certo punto ti accostarono alla panchina della Roma. Ma, di nuovo, cosa cambia adesso? Vogliamo ricordarti come in una figurina. Giovane, sorridente e spensierato. Come forse sei stato dentro. Almeno per un po’.

(La Repubblica)