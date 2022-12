Non si è mossa solo la Roma. Caso Lukic: anche da Napoli è partito un nuovo sondaggio

La dirigenza napoletana negli ultimi tempi ha effettuato un sondaggio per Sasa Lukic. D’altra parte il fatto che il mediano granata non stia ancora rinnovando il contratto in scadenza a Torino tra un anno e mezzo lo trasforma automaticamente in una pietra preziosa, a livelli medio-alti. Cairo e Vagnati sono pronti anche ad ascoltare offerte ufficiali, per Sasa. Un’eventuale cessione già a gennaio per una cifra oscillante intorno ai 15 milioni non può essere esclusa a priori, al momento. E ora si apprende che, dopo la Roma, anche il Napoli ha effettuato un sondaggio mirato per Lukic. Degli azzurri interessati al serbo si era già scritto negli ultimi 12 mesi. E più ancora delle manovre della Roma. Che però si è detta non disposta a corrispondere al Torino il cash richiesto, più un prestito con diritto del difensore Kumbulla, gioiello lanciato a Verona da Juric. Parimenti, il club granata aveva detto no a uno scambio di cartellini tra Lukic e l’attaccante uzbeko Shomurodov, ai margini nella Roma, che i granata sono disposti a valutare solo in affitto con diritto di riscatto.

(Tuttosport)