Mourinho va avanti con la difesa a tre e Tammy segna ancora

Con il Bologna José Mourinho ripartirà dalla difesa a tre. Per adesso, nessun cambiamento: tre difensori centrali che possono contare sulla copertura degli esterni a centrocampo in fase di ripiegamento. È stato questo il copione per gran parte della partita contro la Viterbese che si è giocata ieri mattina a Trigoria, terminata 3-1 per i giallorossi e alla quale Dybala non ha partecipato. In gol Pellegrini, Zaniolo e Abraham, per gli ospiti Volpicelli e un rigore parato da Svilar nella ripresa. Tahirovic è in rampa di lancio. È stato inserito nei centrocampisti titolari ed è rimasto in campo fino al 45’.

Nel 3-4-2-1 iniziale non c'era Abraham, ma giocava Zaniolo come attaccante centrale e la coppia Pellegrini-El Shaarawy sulla trequarti. Tammy è entrato a inizio ripresa, si è posizionato prima punta e solo in quel momento Zaniolo ha potuto arretrare accanto a Pellegrini. Con il rientro di Dybala, però, le dinamiche cambieranno perché Mourinho avrà ampie possibilità di scelta. Potrebbe schierare tutti e quattro in campo, spostando Pellegrini vicino a Matic, oppure lasciarne uno in panchina per privilegiare l'aspetto difensivo. La Joya e il capitano sono gli unici punti fermi tra trequarti e attacco, a loro la maglia da titolare sarà sempre garantita a differenza di Abraham e Zaniolo.

Sulle corsie sono partiti Celik e Zalewski, coppia attesa anche mercoledì prossimo all'Olimpico. Karsdorp è stato impiegato appena 15 minuti, gli stessi che ha giocato Majchrzak. Si tratta di un attaccante classe 2004 che Mourinho ha promosso in prima squadra. Tornando all'olandese, lo scarso impiego contro la Viterbese è l'ennesimo segnale che certifica i rapporti freddi tra tecnico e calciatore. Rick è destinato a lasciare Roma, anche se Tiago Pinto non vorrebbe svenderlo. Il prezzo del cartellino è fissato a 10/2 milioni, cifra che al momento nessun club vuole spendere. Sarà un mercato senza colpi quello di gennaio, sia perché dirigenza e proprietà reputano la squadra numericamente completa con il rientro di Wijnaldum (atteso per fine gennaio), sia per questioni di bilancio. Senza vendere non è possibile acquistare e se il Sassuolo valuta Frattesi 30 milioni la Roma risponde assegnando lo stesso prezzo a Bove e Volpato. Risultato è che la trattativa vive l'ennesimo stallo dopo quello estivo.

