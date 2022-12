Mourinho segna un gol: Dybala ci sarà per Roma-Bologna

José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo: domani mattina, intorno alle 6.45, Paulo Dybala arriverà a Fiumicino con un volo proveniente dall’Argentina e, salvo complicazioni, sarà a disposizione del tecnico portoghese per la ripresa del campionato, il 4 gennaio (ore 16.30) in un Olimpico esaurito, contro il Bologna. (...) Dopo i doverosi festeggiamenti, Paulo tornerà così a disposizione di Mourinho: difficilmente domani potrà allenarsi con la squadra, che lavorerà al mattino, e quasi sicuramente non parteciperà all’amichevole di venerdì mattina a Trigoria (a porte chiuse) contro la Viterbese, mentre sabato il tecnico ha concesso un giorno di riposo alla squadra.. (...) Il primo allenamento con i compagni dovrebbe sostenerlo il 1 gennaio, cioè tre giorni prima rispetto al match contro il Bologna. Se basteranno poche sedute con la squadra per vederlo in campo dal primo minuto lo deciderà Mourinho, che però nella prima parte della stagione gli ha già ritagliato (nei fatti e a parole) il ruolo di calciatore indispensabile. (...)

(corsera)