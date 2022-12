Mourinho, nuova mission impossible

"I Friedkin sono persone serie", le parole pronunciate dalla UEFA ogni volta che si parla dei proprietari della Roma. Questa serietà rappresenta la più grande garanzia per i tifosi e i giocatori, insieme alla presenza di José Mourinho. La necessità di rispettare i paletti del FFP però complica i piani del tecnico, il quale forse non si aspettava restrizioni così limitanti. Lo Special One ha vinto un trofeo, riportato i tifosi allo stadio e aumentato il valore di alcuni calciatori arrivati a costo zero come Volpato e Zalewski. La società giallorossa ha stretto un accordo con la UEFA su base quadriennale e ha pagato una multa da 5 milioni di euro, che potrebbe diventare di 35 in caso di mancato rispetto delle regole entro il 2027.

I Friedkin hanno deciso di abbassare il monte ingaggi e di non comprare nuovi calciatori qualora il bilancio acquisti-cessioni fosse negativo. Mourinho è chiamato a una grande sfida.

(corsport)