Mourinho, Natale in Portogallo: deve dare una risposta sull’incarico in Nazionale

(...) La presenza di Mourinho in terra lusitana ha inevitabilmente dato adito ad una serie di indiscrezioni, filtrate negli ultimi giorni. L’ultima è quella lanciata ieri dal quotidiano sportivo A Bola: la linea del giornale è che entro lunedì prossimo sarebbe in programma un incontro tra l’allenatore della Roma e la federazione portoghese. (...) La notizia sembra cozzare con le tempistiche delle brevi vacanze natalizie di cui usufruiranno giocatori e staff tecnico giallorossi. Al termine del mini ritiro, Mourinho ha concesso tre giorni di ferie: la ripresa degli allenamenti è stata fissata nel primo pomeriggio del giorno di Santo Stefano, lunedì 26. Sembra complicato, quindi, che lo Special One possa incontrare i vertici federali a poche ore dal rientro in Italia, programmato tra il 25 e il 26. Se dovesse realmente esserci un faccia a faccia, è possibile che il giorno dell’incontro sia addirittura oggi. Mourinho infatti non è salito sull’aereo che ha riportato la squadra in Italia. L’allenatore ha approfittato della trasferta in terra natia per far visita alla madre, con cui trascorrerà il Natale a Setubal. (...)

(corsera)