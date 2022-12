Mourinho, in Portogallo prove tattiche per ridisegnare la Roma

Sette giorni di ritiro (dal 15 al 22) in Portogallo – il quartier generale romanista sarà ad Albufeira, come la scorsa estate – e tre amichevoli (la prima il 16 contro il Cadice, le altre due il 19 e il 22 ma sono ancora da ufficializzare), per studiare la nuova Roma. (...) Mourinho è chiamato ad un piccolo miracolo per ridisegnare una squadra, quella giallorossa, che ha chiuso tra molte difficoltà la prima parte della stagione. (...) Lo Special One sa che dal mercato, a parte Solbakken che scalpita ma che non potrà aggregarsi prima del 2 gennaio, non arriverà granché, però sarà comunque una squadra diversa perché potrà recuperare alcune pedine fondamentali. Molto ruota intorno alla disponibilità di Wijnaldum, che continua a postare foto in cui si allena. (...) Una possibilità è il ritorno alla difesa a quattro: in questo modo allungherebbe la rosa, visto che i centrali diventerebbero 4 per due maglie. Dovrebbe però rinunciare a uno tra Mancini e Ibanez, visto che Smalling è intoccabile. Il ritorno alla difesa a quattro avrebbe il vantaggio di poter schierare un uomo in più in mezzo al campo: Wijnaldum, quando ci sarà, al fianco di uno tra Matic e Cristante, e Pellegrini. (...) Mourinho comincerà a ragionarci da lunedì, quando a Trigoria faranno ritorno i calciatori per preparare la partenza per il Portogallo. Tra i convocati c’è anche Karsdorp.

(corsera)