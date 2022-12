Mourinho: “Ho trovato una Roma molto motivata”

“Ho ritrovato gente motivata, sono contento“. A poche ore dalla partenza per il Portogallo arrivano le parole di Mourinho che esprime soddisfazione per il modo in cui ha visto la squadra dopo i 12 giorni di vacanza. “Non è mai facile ritornare e allenarsi subito come vogliamo noi, come è la nostra filosofia: con intensità e livelli di concentrazione altissimi". (...) Lo Special One che quindi porterà in Algarve anche Wijnaldum. L’olandese ha mostrato notevoli progressi nelle ultime settimane e punta a tornare per metà gennaio. Pronto all’imbarco anche Belotti, alle prese con un problema muscolare. (...) Ci saranno anche Vina, Zalewski e Rui Patricio. Per Karsdorp, invece, si tratterebbe di una convocazione “strategica” in vista di una cessione (piace al Fulham) che la Roma si augura già a gennaio. Tre le amichevoli fissate: Cadice (il 16 alle 20), Casa Pia (il 19 alle 20) e Waalwijk (il 22 alle 16), tutte trasmesse da Dzan. (...) “Nella prima partita cercherò di non far giocare ai giocatori più di 45 o 60 minuti. Più importante del risultato è allenarsi bene per recuperare intensità. Nessuno ha vissuto una pausa come questa, con il club abbiamo cercato di interpretarla nel modo più professionale possibile“, ha concluso Mou.

(corsera)