Mourinho deve gestire anche l’eccesso di passione

Fare calcio a Roma, e alla Roma in particolare, è una delle cose più difficili che ci siano. Sia per un giocatore, sia per un allenatore. La città ti fagocita, ti coinvolge e ti travolge. Mourinho è un tecnico intelligente, molto esperto, che ha l’appoggio della società e anche questo è un aspetto da non trascurare. La squadra non sempre gioca un calcio bello, può sicuramente crescere sia a livello di risultati sia a livello di qualità mostrata sul campo. [...] A penalizzare la Roma è soprattutto l’aspetto ambientale: la passione, spesso, è esagerata e ciò risulta penalizzante.

(gasport)