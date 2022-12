Mourinho cerca la vera Roma, a partire dall’attacco

L’obiettivo numero uno: cercare finalmente di essere pericolosi. E, volendo, anche di fare gol. Stasera la Roma giocherà infatti la sua seconda amichevole in terra portoghese, ad Albufeira, e dopo il capitombolo con il modesto Cadice (0-3) stavolta toccherà ai lusitani del Casa Pia. [...] Ma è stasera che bisognerà raccogliere i frutti, iniziando proprio dai gol. I giallorossi, infatti, nelle ultime sei partite giocate hanno segnato appena 5 reti, meno di una a partita (media di 0,83 a gara). Tra l’altro, tre sono arrivati tutti nel secondo tempo del test contro lo Yokohama, quando i campioni di Giappone avevano cambiato un po’ tutti e messo le seconde linee. [...] Anche che con il Cadice sono arrivati appena due tiri in porta (di Abraham e Volpato). Ed infatti sono preoccupati i Friedkin e lo è anche lo stesso Mourinho.

(gasport)