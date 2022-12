Mourinho batte la Viterbese per 3-1: Zaniolo prima punta, Tahirovic titolare

José Mourinho ha chiuso il 2022 senza esperimenti. Nel test a porte chiuse disputato ieri mattina a Trigoria contro la Viterbese - vinto dai giallorossi per 3-1 - il tecnico portoghese è andato sul sicuro, puntando sul classico 3-4-2-1. Confermati Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio, in mediana è stato Tahirovic ad affiancare Cristante - con Celik e Zalewski sulle fasce - mentre Abraham al centro dell'attacco ha lasciato il posto a Zaniolo, supportato sulla trequarti da Pellegrini ed El Shaarawy. Gli uomini dello Special One hanno chiuso la prima frazione in vantaggio grazie alle reti di Pellegrini e Zaniolo. Nella ripresa invece oltre ad Abraham - autore del terzo gol - il tecnico ha concesso spazio a Svilar (ha parato un rigore nel finale), Kumbulla, Majchrzak, Keramitsis, Vina, Camara, Matic, Bove, Spinazzola e Karsdorp. Out Wijnaldum e Dybala.

Karsdorp sembra destinato a lasciare Trigoria. Sulle sue tracce ci sono Fulham e Marsiglia ma, per ora, al Fulvio Bernardini non sono arrivate offerte per acquistarlo a titolo definitivo.

(Gasport)