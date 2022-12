Mou, una mediana da rifondare aspettando Gini

Ci riprova. La prima volta si era dovuto arrendere dopo due partite. Anzi, dopo una gara e mezza. L’esperimento di arretrare Pellegrini a centrocampo, infatti, frulla nella testa di Mourinho da questa estate. (...) L’innesto in corsa di Camara aiuta. Certamente più dinamico ma quando l’asticella si alza, Mady va in tilt (Napoli,Betis e Lazio), mostrando tutti i suoi limiti. Urge qualcosa di diverso. E siccome attendersi l’uomo che possa risolvere i problemi dal mercato a gennaio (seguiti Cardoso dell’Internacional e Branthwaite in prestito al Psv ma di proprietà dell’Everton) è da escludere, la Roma che ambisce ad un posto in Champions, non può permettersi di aspettare Wijnaldum. (...) Da qui, l’idea di abbassare nuovamente Pellegrini - ora che Zaniolo e Dybala saranno a pieno regime - verrà riproposta .Lorenzo è pronto a venire incontro alle esigenze della squadra che dovrà però recuperare il vero Abraham. (...)

(Il Messaggero)