Mou resiste su Karsdorp, Pinto prova a mediare

Albufeira è pronta ad accogliere nuovamente i giallorossi per quella che è già stata ribattezzata in loco la Winter Cup. Sono tre le gare previste per i giallorossi contro Cadice (venerdì ore 20), Casa Pia (lunedì ore 20) e RKC Waalwijk (giovedì 22 ore 16). La Roma ha confermato la partenza per domani pomeriggio, sperando anche in un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Per quanto riguarda gli umori, invece, quelli rimangono stazionari. Soprattutto sul versante Karsdorp-Mourinho tutto tace. L’olandese anche ieri ha preso parte all’allenamento ma non c’è stato nessun colloquio chiarificatore con il tecnico. Dipendesse da José, non c’è spazio per Rick ad Albufeira. Ma in queste ore continua il lavoro sotto traccia di Pinto che anche oggi parlerà con il tecnico provando a convincerlo. Al di là della presenza o meno del ragazzo in Portogallo, l’avventura del terzino in giallorosso volge al termine. Tra le voci di mercato che vedono Lille, Fulham e Torino richiederlo in prestito e il gm rimandare (per ora) al mittente le proposte, lo strappo non è di quelli sanabili.

Non si sblocca nemmeno l’affaire Zaniolo. Il contatto tra l’agente Vigorelli (a Milano) e Pinto che doveva andare in scena ieri è stato rimandato ad oggi. Ma più che parlare di Nicolò, l’argomento sarà Tripi, che è pronto a dire sì al Mura. La Roma non dovrebbe incassare nulla dalla cessione ma strapperà un diritto sulla futura rivendita.

Tornando al mini-ritiro portoghese, farà parte del gruppo anche Zalewski, che si è tagliato le vacanze. Atteggiamento molto apprezzato da Mourinho che tra Karsdorp partente a gennaio e Spinazzola ancora non al 100% conta di recuperare al meglio Nicola. Ci vorrà ancora un po’ di tempo invece per Wijnaldum. Ieri il centrocampista ha svolto un allenamento personalizzato in attesa del check-up di domani. A meno di ripensamenti l’idea è di portare l’olandese in Portogallo con il gruppo nel quale sarà presente anche Bove. L’avventura del giallorosso è comunque agli sgoccioli: ieri il ds del Lecce Corvino era a Roma. Trattativa in via di definizione: Edoardo si trasferirà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

