Mou e Sarri per una volta alleati. E l'erba dell'Olimpico ora è migliorata

Maurizio Sarri e José Mourinho hanno ricevuto un regalo di Natale inaspettato: durante la pausa per il Mondiale, Sport e Salute (la società che gestisce l'impianto del Foro Italico), ha provveduto a sistemare il manto erboso dello Stadio Olimpico. Il campo ha subito numerosi interventi di manutenzione ed è stato completamente riseminato e rafforzato tramite l'utilizzo di macchinare tecnologici come le fitolampade (in grado di riprodurre la luce solare) e prodotti naturali, tra cui quelli di nuova generazione. Inoltre sono state effettuate svariate semine idonee a svilupparsi in inverno.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE