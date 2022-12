Mou aspetta il piano dei Friedkin

La priorità va alla Roma, meglio chiarirlo subito. Mourinho partirà nel 2023, il 4 gennaio all’Olimpico nella sfida contro il Bologna, con la voglia di rispettare il contratto che lo lega al club giallorosso fino al 30 giugno del 2024. Questo, però, non sta a significare che José resterà di sicuro a Trigoria anche nella prossima stagione. [...] La sua permanenza nella Capitale è legata al piano che gli sarà presentato dai Friedkin per il miglioramento della rosa attuale che Mou non considera competitiva. [...] Se la proprietà texana deciderà di accontentarlo, resterà in giallorosso per il terzo anno di fila (di qui la priorità al club giallorosso) e magari anche per qualche stagione in più. In caso contrario, addio. Senza rancore. Magari la famiglia Friedkin chiederà un indennizzo. Senza concedere la rescissione consensuale del contratto. Ma questo lo sapremo solo nel caso di un’eventuale separazione. Mourinho, intanto, ha comunicato ai Friedkin di non aver mai preso in considerazione il doppio incarico (ct del Portogallo e allenatore della Roma). Una questione di rispetto verso i tifosi lusitani e giallorossi. Anche i Friedkin, del resto, la pensano alla stessa maniera. Lo vogliono solo per loro.

(corsport)