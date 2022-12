Mou, Algarve e nuova Roma

[...] Mourinho non ha mai avuto l'intera rosa a disposizione. Un alibi che non lo esenta dall'aver presentato a volte una squadra prevedibile. Il settimo posto anche se a tre punti dalla zona Champions e la qualificazione come seconda nel girone di Europa League sono l'emblema di una prima parte di stagione poco soddisfacente, bisogna recuperare e a partire da oggi con la prima amichevole in Portogallo. Ora ci sono sette giorni di test per recuperare gli infortunati e tornare a Roma ad inseguire l'obiettivo Champions.

(Il Messaggero)