Mou, a gennaio il mercato è fatto in casa

Vietato aspettarsi sorprese. La Roma non farà follie, ma un mercato di basso profilo dovuto ai rigidi paletti del Fair play finanziario. E allora come farà Mourinho a raggiungere l’obiettivo Champions? Spremendo fino all’osso i giocatori che hanno avuto una resa ben al di sotto delle aspettative. Tutti, quindi, esclusi Dybala e Smalling.

A partire dalla difesa dove Kumbulla non ha praticamente mai trovato spazio. Un suo impiego con maggiore continuità può garantire più giornate di riposo all'inglese. C’è poi il tema degli esterni: escludendo il caso Karsdorp, Spinazzola non è mai tornato all’altezza di un anno fa. Qualcosa in più dovrà darla anche Pellegrini, sotto accusa per non essere riuscito a guidare la squadra nei momenti più difficili.

Abraham, poi, è l’esempio di ciò che è andato storto nei primi tre mesi. Il suo xG (6,3) è il più alto non solo della rosa, ma anche di tutta la Serie A. In attacco c’è anche Belotti, che non ha mai inciso con decisione. Capitolo a parte Wijnaldum. Ha scelto di non operarsi dilatando i tempi di recupero e ora si sta allenando in Olanda. Mourinho ha intenzione di portarlo con sé in Portogallo. Il suo recupero procede a tappe e a febbraio dovrebbe tornare stabilmente in rosa.

(Il Messaggero)