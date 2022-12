Mistero Dybala, ancora non c’è la data del rientro. Smalling recuperato

Smaltito il panettone, la Roma ha ripreso a lavorare ieri pomeriggio a Trigoria. Agli ordini di José Mourinho, rientrato in mattinata dal Portogallo dove ha trascorso il Natale e respinto al mittente (definitivamente?) l’offerta della federazione per guidare la Nazionale, c’erano quasi tutti. L’assenza è però di quelle importanti, perché si tratta di Dybala, per cui non è ancora stata fissata una data di rientro certa. [...] Una consolazione solo parziale per la Roma, visto che Dybala ha già dimostrato di essere più decisivo peri giallorossi di quanto non lo siano stati i connazionali per le loro squadre di club. Se il rientro dovesse slittare a dopo il 30, sarebbe quasi impossibile vederlo alla ripresa, anche se Mourinho ha fatto capire in passato di non considerare la Joya un calciatore come gli altri, e i numeri gli danno ragione. [...]

(corsera)