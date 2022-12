Il Milan vuole impreziosire la sua risicata pattuglia di giocatori italiani e tiene sempre nel mirino quel Nicolò Zaniolo che, a sua volta non si siede a trattare il rinnovo con la Roma. [...] Torna forte l'interesse nato nella scorsa primavera per il 23enne di Massa. E dal punto di vista tecnico appare come la soluzione primaria per un ruolo determinante per le fortune rossonere.

(gasport)