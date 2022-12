Mercato Roma, scatto di Odriozola sulla fascia

Scatto Odriozola. L’esterno destro spagnolo, di proprietà del Real Madrid, è il primo candidato a prendere il posto di Rick Karsdorp, che ha rotto con il club giallorosso dopo il litigio con Josè Mourinho che lo aveva praticamente accusato di «tradimento». Ieri a Trigoria era presente Giuseppe Bozzo, l’agente che fa parte dell’AGB Sport Management che lo scorso anno si era occupato del passaggio in prestito di Odriozola dal Real Madrid alla Fiorentina. (...) Lo spagnolo, 27 presenze lo scorso anno alla Fiorentina ma finora inutilizzato a Madrid, non è l’unico nome in lizza per la fascia destra: nei giorni scorsi si era proposto anche il polacco Bereszynski (della Sampdoria e adesso al Mondiale in Qatar) mentre Bellerin piace a Mourinho (che lo ha visto giocare in Premier League) ma ha manifestato la volontà di rimanere in Spagna. (...) Per quanto riguarda il centrocampo, il nome di Davide Frattesi resta di attualità. Nei giorni scorsi il centrocampista ha confermato che il ritorno alla Roma è la sua priorità. La scorsa estate il suo passaggio in giallorosso è stato ad un passo, poi Pinto e Carnevali non sono riusciti a trovare un accordo sul prezzo del centrocampista, valutato oltre 30 milioni dalla società emiliana. (...). Edoardo Bove a gennaio potrebbe finire in prestito al Lecce, la Roma ha annunciato sui propri profili social il rinnovo del contratto di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Primavera, fino al 2026.

(corsera)