Marzari, l’artista del tatuaggio: “Da Mourinho al Mondiale”

Calciatori di ieri e di oggi. E allenatori, a partire da José Mourinho. Tutti pazzi per Alberto Marzari, che con il suo microrealismo applicato all’arte del tatuaggio riesce a riprodurre esultanze, gol, stemmi e ovviamente coppe. (...)

Il trofeo più richiesto?

"Il mio studio, Wisdomless Tattoo, si trova a Roma, quindi non posso negare di aver tatuato soprattutto coppe della Conference dopo il successo giallorosso della scorsa stagione. Quante? Almeno una trentina. Però molti sanno che sono un dichiaratissimo tifoso dell’Inter, per cui mi è capitato di realizzare molte Champions, e in diversi mi hanno chiesto le coppe del Triplete 2010".

Tre coppe, come quelle che ha tatuato a Mourinho...

"Da interista quella è stata per me un’emozione particolare. Avevo giurato a me stesso che non mi sarei tatuato la Champions fino a quando non l’avessimo rivinta. Ma essere scelto dal mister per il suo tattoo tanto speciale è stata per me la chiusura di un cerchio, quindi adesso ho anch’io la mia bella coppa sulla pelle".

(...)

(gasport)